Anamaria Prodan ex Playboy busca comprar un equipo de la liga rumana

“Puedo darle todos los detalles exactos en poco más de una hora. Estamos en plena negociación en este momento”, aseguró Claudiu Rotar, financista del FC Hermannstadt.



.- La ex modelo dey representante,, tiene en mente comprar un equipo de la Liga Rumana. De acuerdo con el mediola magnate de 47 años ya está en negociaciones de comprar el clubde la Ligue 1.El equipo dese encuentra en una crisis económica mucho antes del coronavirus, pues desde octubre del 2019 sus trabajadores no han cobrado, por el adeudo que tienen por la compra de sus jugadores, es por eso que el directivo decidió que era sensato tener nuevos inversores para salvar la franquicia.La ex modelo es también representante de su esposoex jugador y entrenador delInformación por Milenio