Anaya rechazó ser diputado porque ya no hay ‘moches’, dice Mario Delgado

Escuchar Nota

“No le auguro buena expectativa; de entrada no sé si ya se enteró que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. De ahí él fue uno de los promotores y ésa es la verdadera razón por la cual no quiere participar, por eso ya no quiere ser diputado”, dijo.

“Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018”, acusó Morena en el spot en el que llama a la ciudadanía a “extirpar al PRIAN de México”.

Tras el anuncio de la aspiración dea laenaseguró que no hay buenas expectativas para el panista, e incluso, explicó que decidió no ir a lal porque en laya no hay “moches”.Eldeseñaló en conferencia de prensa que el camino dehacia lano será sencillo “porque el pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”.Por otra parte, en un nuevo spot,denunció que la alianza entre ely else dio desde 1988, junto con el inicio de 30 años de, que a su vez, comenzó con el fraude electoral cometido contraAl presentar el video contra la alianza opositora, Delgado defendió su contenido, al señalar que lo que su partido busca “es recordarle a la gente de dónde viene esta alianza, esta complicidad y la gente quiere el cambio que es justamente por lo que estamos luchando”, señaló el dirigente morenista.Cuestionado sobre el gasto en la producción de spots, dijo que sólo se ha hecho uso de imágenes históricas, aun así, señaló que “vale la pena” hacer la denuncia.