Ancer está emocionado por jugar su primer US Open

Abraham Ancer debutará este jueves en el US Open, tercer major de golf del año. “El Turco” participa en su tercera temporada en el PGA Tour y con los años su golf ha mejorado lo suficiente para que juegue los eventos de mayor relevancia."Muy emocionado de jugar mi primer US open y más que nada en Pebble Beach porque es un campo tan famoso, me siento listo para empezar”, externó Ancer, tamaulipeco de 28 años.Su primer major, el British Open de 2018, fue un tanto agridulce. Por un lado, los nervios y el júbilo de unirse a la élite del golf en uno de los cuatro grandes y por otro, el sabor amargo de quedar fuera del corte. El aprendizaje en Escocia rindió frutos en su siguiente campeonato, el PGA Championship en el Bellerive Country Club, en el cual finalizó en la posición 16."Lo mejor que hice en el PGA championship fue pegarle muy bien del tee. Aunque no le pegue tan fuerte del tee pero era muy importante estar en el fairway porque el campo era muy largo. Le pelee durísimo porque sabía que iba a ser un torneo muy difícil”.Para este tercer major, Ancer llega como el 66 del ranking mundial pero dentro del top 20 en porcentaje de precisión desde la mesa de salida, factor crucial en un campo como Pebble Beach en donde los fairways son sumamente angostos."La clave van a ser los segundos tiros porque son greens muy muy pequeños. Obviamente todo mundo sabe que además en el US Open hay que estar en el fairway porque los roughs son muy pesados. Ya que estás ahí tienes que ser muy preciso”, concluyó el golfista mexicano que optó por descansar la semana pasada para poder pasar más días de práctica con miras en un buen resultado en California.