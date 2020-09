Ancer tiene inicio destacado en el Tour Championship

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El tamaulipeco Abraham Ancer firmó la mejor ronda del día junto con Rory McIlroy en el primer día de actividades del Tour Championship, último torneo de la temporada 2020.



Ancer inició la final de East Lake desde el sitio 21 del tablero, con un golpe bajo par y logró remontar hasta el quinto puesto después de una espectacular ronda de 64 golpes (-6). A pesar de que llegó a un total de siete bajo par, aún descansa a seis golpes de ventaja de los líderes Dustin Johnson y Jon Rahm quienes acumulan -13 gracias a rondas de 67 (-3) y 65 (-5) golpes respectivamente. Esto debido a que Johnson, como número uno del ranking de la FedexCup, inició el torneo con una ventaja de -10.



No es tan raro el formato, me gusta imaginar que este es un evento de cinco días, ayer tiré menos uno y tenía que ganar terreno el resto de los días. No creo que sea extraño, solo volteo a ver el tablero cuando estoy algo perdido y de hecho es motivante ver como tu nombre va subiendo posiciones”, comentó Ancer.



Ancer, de 29 años, abrió la jornada con fuerza consiguiendo cuatro birdies en los primeros nueve hoyos y cerró el día con un águila en el hoyo 18 y una tarjeta libre de bogeys.



Me divertí mucho hoy. Estoy muy contento con la ronda, le pegué muy bien del tee, algo que tenía que trabajar porque los últimos dos torneos no le pegué bien del tee. Trabajé en las cosas correctas esta semana previa al torneo y la verdad me sentí muy cómodo con los fierros y metí los putts que tenía que haber metido”, finalizó



Con información de Excélsior