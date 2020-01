Anciana se ríe de su vecina al caer al piso por la nieve

Escuchar Nota

Hay un dicho que dice que uno no puede fiarse ni del vecino y, en esta ocasión, se aplica al cien por ciento.Las cámaras de televisión de un canal español recogieron el testimonio de los vecinos de un pequeño pueblo, después de verse afectados por el temporal que prácticamente cubrió toda la localidad de nieve y hielo.Una simpática anciana dio su particular versión de cómo estaban viviendo las inclemencias del frío. Lo que más destacó no fue la nevada en sí sino la caída de una de sus vecinas. Su reacción se ha convertido en fenómeno viral en las redes sociales.La risueña protagonista del vídeo es Angelines, a quien la nieve no le preocupa. Esta es la cara divertida de un temporal, denominado Gloria, que está afectando a toda España, causando problemas en distintos puntos. Ahora, mejor que nunca, sabemos que al mal tiempo se puede poner buena cara y debemos reír de las adversidades. Sobre todo de las de los demás.Por el momento, el video en cuestión ya lleva más de 315 mil reproducciones y sigue acumulando visitas y comentarios.