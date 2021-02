Ancira negociará el martes cuánto pagará por desfalco a Pemex

Escuchar Nota

“Hay que sentarnos, hay que ver cuánto nos piden y cuánto está dispuesto mi cliente a dar”, afirmó.

El próximo martes, durante la audiencia que se realizará en el Reclusorio Norte, la defensa de, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA),por venderle con sobreprecio la empresay por incurrir en un delito al entregaral ex director de la paraestatal,, informaron funcionarios federales luego de que al empresario se le decretó prisión preventiva para evitar que pueda fugarse, a pesar de que ofreció una garantía de 2 mdd.Los funcionarios entrevistados señalaron que en este caso la(FGR) representa los intereses nacionales y, por lo tanto,y que los recursos se devuelvan a Pemex, ya que se vio afectada por la adquisición de Agro Nitrogenados.Por lo que respecta a la multa que se le imponga a Alonso Ancira por los delitos cometidos, la suma la determinará el juez, una vez que se defina, en primera instancia,para el cumplimiento de los compromisos que contraiga el empresario.Asimismo, explicaron los funcionarios consultados, en caso de no llegar a un acuerdo, el impartidor de justicia debe resolver la situación jurídica del empresario y, a decir de los funcionarios consultados,ante la posibilidad de que se evada de la justicia.La noche del jueves, el abogado de Alonso Ancira, José Luis Castañeda, quien fue entrevistado al concluir la audiencia inicial de su cliente, anunció queCastañeda no habló de una cifra específica y sólo dijo que esto sería materia de negociación.