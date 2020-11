Ancira pidió a Ebrard cancelar proceso de extradición

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un escrito que entregó hace unos días, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien recientemente se puso a disposición de las autoridades españolas, pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, cancelar el proceso de extradición en su contra.



El expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA) señaló que la orden de aprehensión en su contra, girada por un juez de control en mayo del 2019 por el delito de "lavado" de dinero, quedó insubsistente por resolución judicial, por lo que solicitó a la Cancillería cancelar el procedimiento.



Argumentó que el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección de la justicia federal en contra del mandamiento de captura, así como de la elaboración, suscripción y publicación de la ficha roja.



No obstante, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal modificó la sentencia y le concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios apuntados.



Los magistrados resolvieron que el juez de control no hizo un análisis para establecer si la Fiscalía General de la República (FGR) justificó la necesidad de cautela, es decir, si la orden de captura es o no la única forma de conducir a proceso al empresario.



El pasado 8 de noviembre, Ancira Elizondo se entregó voluntariamente a las autoridades españolas, luego de que un tribunal le negó el recurso de súplica para frenar su extradición a México.



El empresario llevaba el proceso de extradición en libertad.