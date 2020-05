Ancira se encuentra ‘tranquilo’ tras autorización de España para extraditarlo a México

Escuchar Nota

"El juez no entró al tema realmente, dio por sentada la existencia de un delito que es infantil cómo está estructurado. Lo podrían acusar de adivino porque dos años antes sabía que Emilio Lozoya iba a ser director general de Pemex, eso es lo que dice inicialmente", dijo. Coincidió en que Alonso Ancira tomó la noticia "muy tranquilo" y está trabajando con los abogados en la presentación de la apelación.

El presidente de AHMSA,, informaron fuentes cercanas, quienes indicaron que el empresario confía en la justicia española, publica Milenio Ancira, previo al pago de una fianza de un millón de euros ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El empresario busca “mantener un perfil bajo” por lo que no dará declaraciones, así como tampoco las dio en marzo tras su juicio en la Audiencia Nacional.Su defensa también se negó a hablar con los medios, aunque fuentes de la misma señalaron que. Para ello, la Sala de lo Penal del organismo judicial, junto con el gobierno de España, decidirán si es extraditado o no., por lo que permanecerá en su domicilio como ha hecho desde el pago de la fianza millonaria. Será dentro de dos o tres meses cuando se confirme la extradición de Alonso Ancira, una vez que la Sala de lo Penal haya analizado el recurso de súplica. En caso de que se confirme, el Gobierno de España deberá dar el visto bueno y si accede, la entrega del empresario a México sería inmediata.Ancira fue detenido en mayo del 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca (Islas Baleares), donde permaneció algunas semanas; pero tras el pago de la fianza fue puesto en libertad. El empresario acerero es acusado de los delitos de corrupción y lavado de dinero por el caso de la presunta venta fraudulenta de la planta Agro Nitrogenados a Pemex. Ahora se encuentra sujeto a medidas cautelares, como comparecer en el juzgado cada dos días, entregar su pasaporte y no poder salir de España.En entrevista para Grupo Fórmula, Francisco Orduña, vocero de AHMSA, estimó que