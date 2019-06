Ancira y Lozoya sí pretendían fugarse: Gertz

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la divulgación o filtración de información sobre el caso Ancira-Lozoya durante el fin de semana pasado, facilitó que ambos implicados en la supuesta defraudación a Pemex pudieran darse a la fuga.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el titular de la Fiscalía General de la República detalló cómo Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, abandonó México vía terrestre hacia Nueva York, desde donde viajó en su avión a Mallorca, España, donde fue arrestado el martes pasado.Gertz Manero dudó que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, permanezca en México, como lo afirma su abogado Javier Coello Trejo.¿Hay alguna evidencia de que se haya ido del país?, preguntó el periodista.¿Dice (el abogado) que está en México, eso dice? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Yo creo que en esto hay que ser muy concreto y muy veraz”.Dijo que, desde marzo, cuando Pemex presentó la denuncia por la compra irregular de la empresa Agro Nitrogenados de Pemex a AHMSA, “estuvimos trabajando con un apoyo fundamental de varias instituciones del gobierno, para poder obtener toda esa documentación”, con todo a punto, sigue Gertz Manero, “lo llevamos ante un Juez de Control... para ver si efectivamente todas las pruebas que se están sustentando en la investigación están debidamente integradas. Y eso nos llevó a un lapso de prácticamente dos días, de estar ahí, en la puerta del juzgado, esperando. Mientras, salieron a la luz una serie de informaciones de entidades del gobierno, sobre este caso, que nos generó todavía una presión muchísimo mayor”.Beltrán del Río le preguntó al fiscal si se refería al bloqueo de las cuentas bancarias de Ancira, Lozoya y AHMSA, noticia que se hizo pública el lunes a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.Me refiero a todas las informaciones que no, partieron de la Fiscalía y que pues, no fueron de ninguna manera en abono al trabajo que estábamos haciendo”, afirmó Alejandro Gertz Manero.A pregunta expresa sobre lo complejo que se tornó la situación por informaciones que se dieron a conocer, aunque redundó la aprehensión de Ancira, ¿son estas complicaciones la razón por las que todavía no ha sido detenido Emilio Lozoya?—¿Él tuvo tiempo de preparar alguna acción de evasión o de ocultamiento?—Sí, sí, sí, por supuesto. Se fugan. Se fugan ya de una orden específica de detención, que es la orden de aprehensión. Entonces, tienen los elementos suficientes para saber que van por ellos. Precisamente por eso, cuando se trata de obtener una orden de aprehensión, se hace en una audiencia privada, con el juez de Control, no es una audiencia pública. Y esa audiencia privada tiene las características que te comento; hay que llevarle todo, si no, no te lo aprueba.Beltrán del Río quiso saber cuánto tiempo llevaba Ancira fuera del país, a lo que el fiscal respondió:“Él salió de México momentos después de que se dieron a conocer todos esos datos a los que tú te refieres (el bloqueo de cuentas bancarias). Él salió por vía de automóvil, en uno de los puestos fronterizos, fue hasta Nueva York. Se documentó.Llegó a Nueva York. Lo único que uno puede tener de prueba es cuando pasan una frontera, porque ahí sí hay documentación. Después es casi imposible, a menos de que hubiera un seguimiento, que no lo podíamos hacer, porque no teníamos orden de detención. Por eso era la preocupación, y por eso el caso estaba en situación de crisis”, dijo Gertz.