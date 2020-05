¡Anda la osa! Homero Simpson “cumple” 64 años

Escuchar Nota





Tal vez no es un padre ejemplar y en su trabajo en más de una ocasión ha metido la pata, pero eso no ha impedido queDesde hace más de treinta años, el jefe de la famosa familia amarilla de Springfield nos ha regalado momentos para el recuerdo y frases que se han quedado para la posteridad.¿Cómo conocen la fecha? Es muy fácil, en un episodio transmitido en los años 90como su fecha de nacimiento.Si el personaje envejeciera hoy cumpliría 64 años, pero de acuerdo con Internet su edad sigue siendo la misma: aproximadamente 39 años.Para festejar a Homero recordemos algunos de sus mejores momentos y cosas que lo definen (y nos hacen quererlo).La serie creada por Matt Groening busca hacer una crítica con sus personajes llenos de sátira. Homero es un borracho que si no está en la taberna de Moe se la pasa viendo televisión; sin embargo, también ha tenido momentos en los que demuestra su amor por su esposa Marge y sus hijos Bart, Maggie y Lisa.Muestra de ello es que en el episodio en el que descubre que su bajo cociente intelectual se debe a un crayón en el cerebro, cuando se lo extirpan se vuelve tan inteligente que por fin entiende a Lisa, pero decide volvérselo a poner porque no es feliz. Antes de hacer esto le deja una carta a su hija donde le dice lo mucho que la quiere.Si algo tiene Homero es que no desaprovecha el tiempo y es multifacético. En la historia de la serie ha tenido todo tipo de profesiones: viajó a la luna, fue boxeador, conductor de una máquina para quitar nieve ("Don barredora"), imitador de Krusty, guardaespaldas, trabajó en un circo y produjo y vendió cerveza de forma ilegal, estuvo en un grupo musical, intentó ser inventor, actor, dio vida a Poochie, etc.Homero inmortalizó varias frases que en su doblaje latino son recordadas como: "Cama arriba, cama abajo", "¡Sálvame Superman!", "A lo hecho pecho", "Y si era tan listo ¿por qué se murió?", "Atómico se dice atómico", "¡Babosos!", "¡Me quiero volver chango!", "A la grande le puse Cuca" y "¡Estúpido y sensual Flanders!".Por cierto, el perro de la familia,