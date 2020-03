Andrea Legarreta llora al recordar las burlas que recibió tras opinar del dólar

Escuchar Nota

Andrea, ante la polémica sobre sus comentarios por el precio del dólar,La conductora, como muchísimas personas aseguraban en redes sociales, "fue tanto el ataque hacía a mí que ya no me daban ganas de ir a trabajar, y estaba ahí con un miedo terrible porque recibía amenazas de muerte y de todo porque me enviaban fotos donde se mostraban personas armadas".Legarreta. Asimismo, reveló que tuvo que tomar terapia para poder sobresalir de todo eso.La también actriz,y decirles que sea cual sea la situación, se puede salir adelante, "debemos ser valientes y enfrentar las situaciones difíciles con fortaleza, algo que también debemos transmitirles a nuestras hijas".Con información de El Debate