Andrea Legarreta presume sus piernas de infarto en Instagram

se vio de lo más sensual en su cuenta deal presumir una nueva instantánea donde se robó suspiros de sus más de 4.1 millones de seguidores, esto luciendo un diminuto short de mezclilla con un fabuloso sombrero de Marcela Varsano que la famosa mencionó en la publicación.Esto siendo un estilo de chica vaquera que ha causado el encanto de los fanáticos de Andrea Legarreta, pues hacía bastante tiempo que la conductora mexicana no publicaba una fotografía donde sus piernas fuesen el centro de atención, recordando que a sus 48 años sigue luciendo un look jovial sin ningún problema.Con más de 54 mil reacciones en menos de 5 horas de haber subido la instantánea en redes sociales, gran parte de los comentarios hacen mención de la belleza natural de Andrea Legarreta como una diosa de la pantalla chica, tomando en cuenta su participación en el programa Hoy de Televisa, estando a lado de celebridades como Galilea Montijo.La famosa Andrea Legarreta suele publicar imágenes de sus pensamientos positivos, al igual que mantenerse presente con su familia, en especial con sus hijas que son su adoración y lucen casi idénticas a ella. Sin embargo no todo ha sido un cuento de hadas para la conductora mexicana.Pues su u ex compañero Alfredo Adame la acusó de ser una mujer infiel con su esposo Éric Rubín, siendo de los escándalos más fuertes que ha pasado Andrea Legarreta pero que afortunadamente su esposo no cayó en los chismes de Adame y se mantuvo del lado de su actual esposa.