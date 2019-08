Andrés Calamaro, el rockero que ‘carga con la suerte’

Ciudad de México.- El cantautor argentino Andrés Calamaro, quien en fecha reciente lanzó el videoclip del tema Mi Ranchera, perteneciente a su álbum más reciente, celebrará su cumpleaños 58 afinando los detalles de la última etapa de su gira promocional.



Cargar la suerte es el nombre del material que el rockero argentino editó en noviembre del año pasado, del cual se desprenden 12 temas, entre los que se encuentran Verdades afiladas, Tránsito lento, Cuarteles de invierno y Diego Armando canciones. El cantante atribuyó el número de cortes a los 12 "rounds" que hay en el boxeo, deporte que comenzó a practicar el año pasado.



"Pocas cosas son más crudas que una cruda”, dice la letra de la canción que Calamaro interpreta en el video Mi Ranchera, el cual fue lanzado el 16 de agosto y lleva más de 16 mil reproducciones en la plataforma de música YouTube.







LOS INICIOS MUSICALES



Calamaro, nacido el 22 de agosto de 1961 en Buenos Aires, Argentina, comenzó su carrera en el Grupo Raíces y como músico de sesión con Los Hermanos Makarof, experiencia que le funcionó para ser llamado por Héctor Zeta Bosio, con quien creó la agrupación Proyecto Erekto, de la que también formó parte Gustavo Cerati, en 1981.



Proyecto Erekto se convirtió en Soda Stereo, pero Calamaro ya no formaba parte de la agrupación, pues ese mismo año, 1982, se integró a Los Abuelos de la Nada, con la que se abrió paso para explorar nuevos géneros como funk rock, rock psicodélico y pop rock.



En la agrupación, Andrés tuvo la oportunidad de componer sus propias canciones, entre las que destacan Sin gamulán, Levantando la temperatura, Así es el calor y Mil horas, que se convirtieron en éxitos que catapultaron a la banda liderada por Miguel Abuelo. Con Los Abuelos de la Nada lanzó los álbumes Vasos y besos (1983) e Himno de mi corazón (1984).



En 1984 el cantautor editó su primer álbum como solista titulado Hotel Calamaro y para 1985 llegó Vida cruel. En esa misma etapa comenzó a desenvolverse como productor musical de agrupaciones como Enanitos Verdes y Los Fabulosos Cadillacs.



CON LOS RODRÍGUEZ Y OTRA VEZ COMO SOLISTA



Por mirarte (1986) y Nadie sale vivo de aquí (1989) fueron los últimos discos que el también productor discográfico argentino sacó en su primera etapa como solista, debido a que en 1990 creó el grupo Los Rodríguez acompañado de Ariel Rot, Germán Viella y Julián Infante, con los que publicó los álbumes Buena suerte (1991), Sin documentos (1993) y Palabras más, palabras menos (1995).



Los Rodríguez fue una banda de rock hispano, pues dos integrantes eran de nacionalidad española y dos argentinos. Desde su creación la formación musical se apegó al género rock tomando como influencia al grupo británico The Rolling Stones, además de la rumba y el flamenco, ritmos característicos de Cuba y España, respectivamente.



Calamaro retomó su carrera como solista en 1997 con la producción Alta suciedad y Honestidad brutal (1999), álbumes que lo llevaron a ser telonero de la gira que el cantante Bob Dylan realizó en España a finales de los años 90.



Con la producción del material El Salmón, del año 2000, el cantautor recopiló más de 100 temas musicales en cinco discos. Desde el último lanzamiento hasta el año 2004, el cantante permaneció ausente, reapareciendo con los álbumes El cantante y El regreso.



Entre 2006 y 2009 grabó los álbumes Tinta roja, El palacio de las flores y La lengua popular. On the rock, publicado en 2010, lo llevó a colaborar con Residente, de la agrupación Calle 13; Enrique Bunbury, Diego “El Cigala”, Pablo Lescano y Vicentico.



En años recientes, Andrés Calamaro lanzó dos nuevas producciones discográficas: en 2013 el álbum Bohemio y en 2016 Volumen 11.