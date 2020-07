Andrés dejó que Kevin Spacey y Ghislane Maxwell posaran en el trono de la reina

Escuchar Nota

Un diario británico publicó una fotografía del actor, ex pareja del fallecido empresario, sentados enen la sala del trono del palacio de Buckingham; esto solo una semana después de la detención por el FBI de la también ex pareja del fallecido empresario Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual a menores de edad., tres años antes de que la policía iniciara una investigación a Epstein por los delitos sexuales con menores de edad.Esta imagen confirmaría la estrecha relación del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, y Epstein, misma que lo involucraría en estos delitos, ya que él habría sido quien autorizó esta visita al palacio. Hasta ahora no se ha revelado qué hacían Maxwell y Spacey en el palacio.En la foto se puede ver a Ghislaine sentada en sillón con tapizado rojo, el mismo donde se sentó ni más ni menos que la reina Isabel II el día de su coronación el 2 de junio de 1953. Mientras que Spacey se sentó en el lugar que ocupó el duque de Edimburgo en dicha ceremonia.Además de, esta foto también comprueba una falta al protocolo real.Según publicó la revista Vanity Fair España, Ghislaine fue quien presentó a Andrés con Epstein en 1999 . De hecho, la socialité habría tenido una relación amorosa con el hijo de la reina y tiempo después continuaron con una amistad tan cercana que, incluso, era invitada a las reuniones organizadas por el príncipe en Buckingham hasta hace un año.Finalmente, este lunes se dio a conocer que el príncipe Andrés había cancelado sus vacaciones a Costal del Sol, mismas que tenía planeadas para ir a jugar golf el próximo mes. Según el diario británico The Sun, el hijo de la reina habría tomado esta decisión para evitar ser arrestado fuera del Reino Unido.