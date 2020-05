Andrés García estalla y desmiente que sus hijos lo tengan en el abandono

Escuchar Nota

“Eso es una estupidez… yo jamás dije que me tienen abandonado, jamás dije que he andado pidiendo chiche a nadie, y mis hijos son muy independientes, son como yo”, manifestó el ex galán de cine, teatro y televisión.



“Eso es una porquería, eso una basura, eso es una mentira… eso es totalmente, no sé de dónde carajo lo sacaron”, replicó sobre el rumor de su herencia y sus herederos.



brindó una entrevista para el programa de Venga la Alegría para aclarar la relación actual que mantiene con sus hijos, luego de darse a conocer que el actor había sido abandonado por ellos.Sin embargo, no pudo negar que sus descendientes no lo visitan frecuentemente.De la misma forma, García dejó en claro que, al hijo de Margarita, su actual pareja, también lo ve como a un hijo, “También Andresito, el hijo de Margarita, para mi es igual de importante… es mi hijo, de eso no hay ninguna duda”.Asimismo, aseguró que hace algunos días recibió la visita de su hijo Leonardo.Finalmente, el histrión desmintió que fuera a desheredar a sus hijos, aunque no dudó en confesar que la ocasión que tuvo problemas económicos fue el hijo de Margarita quien le prestó dinero.