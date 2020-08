Andrés Ibargüen, aislado varios días tras dar positivo a Covid-19

Escuchar Nota

“La semana pasada dio positivo. El sábado nos hicieron la última prueba y dio positivo”, expuso Herrera.

El centrocampista sudamericano,no ha sido tomado en cuenta debido a que dio positivo por Covid-19 hace unos días, pero el Club América no informó dicho resultado a la Liga MX.El técnico azulcrema,, reconoció que Ibargüen no ha dado dos resultados negativos a Coronavirus y no ha sido tomado en cuenta. Esta situación sorprendió a los medios de comunicación que estaban en la conferencia , pues no se dio a conocer ningún comunicado la semana pasada.El comunicado que dio la Liga MX el pasado 20 de agosto fue el siguiente: La LIGA MX y el Club América informan que, previo a la jornada 6 del torneo Guard1anes 2020, el 18 de agosto se realizaronEl Club América mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la LIGA MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes.