Andy Ruiz dedica emotivo mensaje a mamá

Luego de vencer por nocaut técnico en siete rounds al inglés Anthony Joshua y convertirse en el primer mexicano campeón de peso completo, Andy Ruiz le dedicó un emotivo mensaje a su mamá."Mamá, te amo, nuestras vidas van a cambiar, no padeceremos más, gracias a Dios, todo pasa por una razón", dijo Ruiz en conferencia de prensa.​Tras lograr este resultado histórico, Andy Ruiz aseguró que aún no creía lo que había sucedido:"Es una bendición, tengo que pellizcarme para saber que esto es una realidad. Nadie me podrá quitar eso, soy el primer mexicano en ser campeón mundial de peso pesado".Respecto al resultado, el campeón dijo que si se hubieran ido hasta el último round, las cosas hubieran cambiado."Si nos hubiéramos ido a la decisión, yo creo que no me la hubieran dado, así que tenía que pelear duro, dejar todo lo que tenía en el ring para lograr la victoria por nocaut", finalizó.