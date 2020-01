Andy Ruiz sigue de fiesta y sin entrenar en este 2020

“La fama y el dinero han sido abrumadoras para Andy. Él tiene que saber cómo manejarlo. Quizás después de esta derrota, el juego lo haya vuelto más humilde. Tienes que permanecer humilde o el juego te hará humilde. Él no estaba preparado para este tipo de éxito, de fama y dinero, así que puede ser algo abrumador”, indicó.

El futuro deen el mundo del boxeo sigue siendo una incertidumbre. Y es queanteen la revancha en el pasado mes de diciembre, el pugilista mexicano no ha regresado a los gimnasios, según reveló su entrenadorIncluso, el coach del '' indicó que no ha tenido contacto con el pugilista desde hace semanas y desconoce si seguirá trabajando con él, más allá de que“No lo sé (si seguiremos trabajando juntos). Eso lo tiene que decidir Andy. Quiero decir que la relación sigue siendo buena. Él se fue de vacaciones y todo parece estar bien. Lo sabremos en el futuro cercano. En algún punto, hablaremos”, indicó Robles en entrevista con Sky Sports.fue tajante y descartó que vaya a insistir con el mexicano para que regrese a los gimnasios, pues recordó que son personas adultas que deben asumir sus responsabilidades.“Si él quiere, y cuando él esté listo para volver al gimnasio, ahí es cuando mi trabajo empieza. Mi trabajo no es hablarle todos los días. Él es un hombre, no un niño, y se le debe tratar como tal. No puedes convencer a alguien de que desee algo”, explicó.reconoció que Andy Ruiz perdió el piso por la fama que lo rodeó tras la victoria sobre Anthony Joshua en el primer semestre del 2019, por lo que insistió en que debe recuperar la humildad.Finalmente, Robles confía en que el mexicano puede recuperar el protagonismo arriba de los cuadriláteros: “Absolutamente. Él es un peleador increíble y se lo ha demostrado al mundo. Él es un peleador al que se le tiene que reconocer, muy durable con grandes habilidades, pero tiene que estar listo”, remató.