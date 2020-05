Andy Serkis, actor que dio vida a Gollum, hará lectura de El Hobbit

Escuchar Nota

"Muchos de nosotros estamos luchando de forma aislada durante el confinamiento. Si bien los tiempos son difíciles, quiero llevarlos a una de las mayores aventuras fantásticas jamás escritas, un maratón de 12 horas en la 'Tierra Media', mientras recaudamos dinero para dos organizaciones benéficas que hacen un trabajo extraordinario en este momento para ayudar a quienes más lo necesitan", escribió el actor en sus redes sociales.

, del escritor británico J.R.R Tolkien, con la finalidad de recaudar fondos para organizaciones benéficas que en este momento apoyan a las personas más vulnerables.Serkis, quien es conocido por interpretar a Gollum en la trilogía de El señor de los anillos y la adaptación cinematográfica de El Hobbit, llevará a cabo su maratón de lectura este viernes 8 de mayo, cuyo enlace será a través de la página de la plataforma GoFundMe.Los fondos recaudados serán destinados a NHS Charities Together, que supervisa todas las organizaciones benéficas oficiales del servicio de salud del Reino Unido, y Best Beginnings, que trabaja en el cuidado de bebés, menores y mujeres embarazadas.Actualmente, Andy Serkis trabaja como director de la secuela de Venom: Let there be Carnage, producción que retrasó su estreno del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021, por la crisis mundial de la pandemia de Covid-19.