Anel Noreña no quiere que su nieto lleve el nombre de José José

Escuchar Nota

"Todavía no lo conozco, pero tengo su foto (...) Todavía no nos ponemos de acuerdo para hacer una videollamada, un día me lo presentó con el pecho. Le digo: 'Mi amor', pero entonces no sabes si hablarle a ella o hablarle al niño o hablarle al pecho, ¿me entiendes?", dijo Anel Noreña.



"Se lo tuvieron que aguantar el miedo porque qué haces si el muchacho venía para cesárea, ¿me entiendes? Porque me dice Mary que fue programada, entonces, pues te aguantas el miedo y fue la semana del pico", dijo Anel Noreña.



"Me esperaría, escucha bien lo que te digo, a ver qué es lo que él trae por sí mismo, no porque le adjudiquen que un nombre. Ahorita en la revista, estoy viendo José Patricio, pero habían quedado que nada más Patricio precisamente para no echar carga sobre un ángelito", confesó.



.- Hace unos días,, anunció el nacimiento de su segundo hijo, primer nieto varón del cantante, quien falleció el pasado 28 de septiembre del 2019. La cantante compartió una foto de su bebé y confirmó que había elegido junto a su esposo el nombre de José Patricio; sin embargo,, madre de, reveló que no está de acuerdo con que el pequeño llevé el nombre deDurante una entrevista para el programa, ex esposa de, mencionó que no ha podido ver a su nieto en persona debido a la pandemia de. Además, la famosa aseguró que ella no sabía que el bebé llevaría el nombre del cantante mexicano hasta ver la noticia en una revista.tuvo un parto sin complicaciones, perodijo estar orgullosa de su hija por traer a un bebé en medio de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo.Asimismo,aclaró las razones por las que no está de acuerdo con que el primer nieto varón destrong>osé José lleve su nombre, pues le parece que es una forma de marcar el destino del bebé.Información por Milenio