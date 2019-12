¿Anette Cuburu sale con Raúl Araiza?

"Lo estamos aclarando por el amor y el respeto que yo le tengo al público, a mis compañeros y a toda la gente que sabe que soy una señora, una señora de familia, una señora respetable, que soy mamá de tres hijos que los he sacado sola adelante; esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante ocho años y que me dejó sin trabajo; tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos", recordó.

Anette Cuburu aclaró lo publicado en una revista de circulación nacional en donde se asegura que mantiene un romance, la conductora dijo que es "totalmente falso" que ella y Araiza hayan supuestamente retomado su relación 11 años después.Cuburu explicó que esta mañana de martes que vio dicha publicación, le causó risa, explicó que es una mujer soltera encargada del cuidado de sus tres hijos.y aseguró que no habla con él desde hace 11 años, cuando surgió el rumor de un supuesto romance con el conductor, quien hace unas semanas anunció su divorcio.; ojalá fuera cierto, no estuviera tan sola, tan guapo "El Negro", que le mando un beso, hace 11 años que no hablo con él".