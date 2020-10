Anette Michel está preparada para un polémico ‘MasterChef’, asegura que no está ‘amañado’

Escuchar Nota

Este día comienza la octava temporada de ‘MasterChef México’ y Anette Michel sabe que la emisión no estará exenta de polémica, pero para aquellos que piensan que el resultado está “amañado”, dice enfática que en el reality “no hay ‘mano negra’”.“Habrá mucho escrutinio, también saldrán muchos críticos y es de entenderse, ya que vivimos un tiempo muy complicado, mucho desempleo, hay inseguridad y eso es evidente. Como actriz, aprendí sobre cómo entender los estados de ánimo: no es lo mismo reaccionar contento porque se tiene una estabilidad, pero si tienes un familiar enfermo, te asaltaron… tu estado no es óptimo y eso motiva a que las personas den una crítica negativa”.“Hasta ahora, uno sabe quiénes se perfilan, pero eso no significa que sea la verdad absoluta. Además, ¿qué ganan las empresas (Endemol y TV Azteca) con tener a un ganador ya seleccionado? Doy fe de que jamás ha habido ‘mano negra’. Lo importante es la credibilidad”.Con información de El Gráfico