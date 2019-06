Ángel ‘se pinta’ de morado por reforma de paridad de género

Más de 80 personas se concentraron en el Ángel de la Independencia, donde se celebró la “Declaratoria de Reforma de Paridad de Género”, que busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.A la ceremonia acudieron artistas, luchadores, miembros de organizaciones sociales, así como integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.La Reforma Constitucional de Paridad de Género en los órganos del Estado, "será recordado como un hecho histórico", consideró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que se necesita seguir empoderando a la mujer para que llegue a posiciones en las que todavía participan en su mayoría los hombres.Dijo que las reformas paritarias del 2019 son solo el punto de partida para una carrera de largo aliento y que gracias a estas reformas "nuestra generación pavimentará el camino para que las siguientes generaciones de mujeres gobiernen nuestro país”.Sánchez Cordero participó en el acto organizado por las Comisiones para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y del Senado de la República, para iluminar de color morado la columna del Ángel de la Independencia, con motivo de la celebración de dicha reforma constitucional.Acompañada por las presidentas de la Comisión para la Igualdad de Género, en el Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, y en la Cámara de Diputadas, Wendy Briceño Zuloaga, refrendó que esta reforma permitirá que en todos los órganos de gobierno, incluidos los pueblos indígenas, la mitad de los cargos públicos sean ocupados por mujeres.De esta forma, dijo, se fomenta la paridad en las candidaturas de los partidos políticos y mandata al Poder Judicial de la Federación a que incorpore este principio en los órganos jurisdiccionales.La secretaria de Gobernación agradeció a las mujeres y los hombres que las han acompañado en esta lucha.“Sin ellos tampoco hubiéramos podido lograr esta paridad. Nuestro camino en busca de la paridad de género no ha estado exento de dificultades, en muchos órganos autónomos o en otros poderes o niveles de gobierno, la participación de las mujeres sería todavía sujeta a presiones de voces conservadoras que no entienden, lo que no entienden”.En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos, así como los legisladores federales Martí Batres Guadarrama, Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo, entre otros.En la zona se lleva a cabo un operativo para prevenir cualquier incidente por parte de elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).