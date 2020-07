Ángela Aguilar presenta a su ‘nuevo bebé’

Escuchar Nota

"Preciosa, mucho éxito en tu vida", "woow", "Está bien [email protected] " y "Los ojos de ese cuaco están preciosos al igual que el oro" fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete en su publicación en la red social.



Una de las jóvenes cantantes más queridas, y representante del regional mexicano, essin embargo muchos han comprendido que la palabra más allá de una noticia que pueda dar la intérprete, y fue así que presumió en las redes sociales de qué se trata.A través de su cuenta de Instagram, la mexicana que se volvió viral por su interpretación de "La Llorona" y otros títulos hizo la presentación deque fue bautizado por su abuela, la estrellaApenas una hora después que Ángela Aguilar publicó la foto en Instagram, más de 197 mil 930 de sus fans le dieron su me gusta y la felicitaron por su nuevo bebé, a la vez que le desearon continuo éxito en su carrera.Sin embargo no todo acabó ahí, pues la joven mexicana también compartió a través de sus historias la forma en que interactúa con otros caballos y además los consiente.En un pequeño video se puede ver cómo es que está con un enorme equino y éste le lame la mano sin ninguna inquietud. Después, poco a poco, la cámara va tomando un nuevo rumbo y deja ver que la actriz es la dueña de esa mano.Cuando ella aparece a cuadro se puede ver que luce una vestimenta oscura e incluso un cubrebocas adornado con el dibujo de una flor, esto en medio de la pandemia de Covid-19.Lentamente ella se va recargando en el mamífero y coloca su cabeza junto al caballo, que cuenta con trenzas en su pelo, las cuales emppieza a sujetar.Luego de ello es que va subiendo su brazo y le da unas palabras para demostrarle su cariño, a la vez que unas palmadas que logran escucharse en el video.Ángela Aguilar es una de las cantantes que quiere ser un ejemplo para otras personas, pero sobre todo inspirar el amor por las tradiciones mexicanas especialmente a través de su música.Lo que busca a través de sus ejecuciones musicales es que las niñas como ella se sientan identificadas y que las costumbres puedan perdurar, "si soy un ejemplo para ellas, por qué no meterles cosas bonitas y enseñarles de la Llorona, de la chancla y de todas esas cosas que jamás en la vida pudieron haber escuchado", dijo en una reciente entrevista a El Universal.Por otro lado también ha sido portavoz de la equidad entre géneros, así como de la erradicación de la violencia hacia la mujer, uno de los crímenes que ha marcado la historia del México reciente.A propósito de esa lucha por el bienestar de las mujeres, Ángela Aguilar ha dicho que se necesita enseñar a los varones que rodean las vidas de cada mujer que es necesario respetar, pues a su consideración esas lecciones se deben aprender desde casa.Además considera que deberían de existir penas más estrictas para las personas que atenten contra las mujeres.