Angélica Fuentes no descarta la idea de comprar a las Chivas

“¿Por qué no? Todo es posible en la vida. No es que, si me gustaría hacerlo, pero si se llegase a dar, ¿por qué no? No es algo que haría o si me gustaría, además Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta en México, no es el único país donde se juega futbol, a mí me parce apasionante y yo a Chivas le dejé un valor top cuando salí”, declaró en dicha entrevista.

“Los equipos no siempre ganan, ni pierden, a mí me gustaría que se dejaran de esconderse atrás de mis faldas y aceptaran que si las Chivas no están bien nada tengo que ver yo con ello. Lo que han dejado de hacer, lo que han hecho, yo qué sé”.

Gracias por el respeto con el q te diriges a mi persona, no te preocupes q no dije q lo haría, dije q todo es posible, escucha bien esa parte de la entrevista. En la vida uno nunca sabe q vendrá en el futuro. Mi prioridad es invertir en proyectos para la mujer. Saludos! https://t.co/BQJkiIMbvs — Angelica Fuentes (@angelicafuentes) 4 de diciembre de 2019

“No (lo envenené). Fue también otra terrible gran mentira para sumarle a esa campaña de desprestigio en mi contra. Hay muchas cosas que no puedo comentar públicamente porque finalmente llegamos a un acuerdo y firmamos”, añadió.



#Nacional: La empresaria y exesposa del fallecido Jorge Vergara, Angélica Fuentes, se defendió de las acusacioneshttps://t.co/yQhRnh1sXK — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 4, 2019

“No hemos tenido contacto mis hijas y yo con ninguno de ellos en casi cinco años. Lo único que quiero es que se haga justicia para mis hijas. Que mis hijas tengan lo que verdaderamente les corresponde por ser dos de los cinco hijos de Jorge Vergara. Eso implica simple y sencillamente que yo espero que Jorge haya hecho lo que es correcto, lo que es justo y que a sus cinco hijos les haya dado lo que corresponde a cada uno de sus cinco hijos”.



La ex esposa del fallecido Jorge Vergara,no descartó la posibilidad deen un futuro.Angélica Fuentes volvió a aparecer en los medios deportivos, y causando polémica, ya que mencionó que no descarta la posibilidad de comprar al Rebaño Sagrado en una entrevista para “La Octava”.Estas declaraciones no fueron bien vistas por la afición de las chivas, que le pidieron en redes sociales que no comprara al equipo. Angélica también mencionó que la situación negativa del equipo no es su culpa.En Twitter le respondió a un usuario que respetuosamente le pidió que no se metiera con las Chivas.Por otra parte, aclaró los rumores que hay en contra de ella sobre queAdemás comentó que buscaráque tuvo en el matrimonio de 8 años con el empresario Vergara. Espera que Valentina y María Ignacia, así como les tocó a sus otros tres hijos de Jorge.