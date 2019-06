Angélica Rivera cierra su cuenta de Instagram

Angélica Rivera, ex esposa del ex Presidente Enrique Peña Nieto, cerró su cuenta de Instagram.Cuando se quiere visitar el perfil de la actriz, se despliega un mensaje en el que se advierte que el perfil no está disponible."Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página", dice el texto.A través de esta red social, Rivera informó en febrero pasado sobre su separación de Peña Nieto.