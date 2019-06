Angélica Rivera presume sus pasos de baile

Angélica Rivera mostró sus mejores pasos de baile en un video difundido en Instagram por su hija, Sofía Castro, luego de que la ex primera dama cerró su cuenta en la red social hace algunos días.El video publicado por la joven actriz, es en realidad un Boomerang, en el que vemos a Rivera sonriente y bailando junto a su hija."My very, very best mom", fue el mensaje con el que Sofía Castro acompaño el video que publicó en sus historias de Instagram.Angélica Rivera confirmó su divorcio de Enrique Peña Nieto el 8 de febrero mediante un mensaje en Instagram. El 2 de mayo el ex presidente informó en la red social que el proceso había concluido y agradeció también a quien fue su esposa.En semanas recientes, Peña ha sido captado junto a la modelo Tania Ruiz, quien ya ha declarado en un par de revistas su cariño por el priista.