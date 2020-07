Angélica Rivera y el ‘Güero’ Castro pasan la cuarentena juntos

Escuchar Nota

"Aquí estamos los cinco juntos, siempre juntos sin importar qué… Gracias por hacer mi vida feliz y por tener la mejor familia del mundo, a muy nuestra forma pero es la mejor sin duda alguna".



y esta vez con la familia entera, y sí, tal parece que pasan la cuarentena juntos.A través de su cuenta de Instagram,En el asiento del copiloto vemos a Regina.La ex primera dama lleva viviendo poco más de tres años en California, donde estudió actuación su hija mayor, Sofía, pero ahora no se sabe si la actriz de “Destilando Amor” acompañará a su hija a Miami, ciudad a donde se mudará ya que acaba de firmar contrato con Telemundo.Por su parte, el productor de televisión, El Güero Castro, afirmó en ocasiones previas que no volverá a tener una relación amorosa con Angélica Rivera, pero por el bien de sus tres hijas es que tienen tan buena comunicación.Información de Radio Fórmula