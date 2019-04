Angelina Jolie podría postularse a un cargo público

“Nunca digas nunca”, fueron la palabras de la actriz estadunidense Angelina Jolie, quien se prepara para el estreno de la película “Malefica 2”, además consideró que no descarta totalmente la idea de postularse para el cargo público."Nunca digas nunca (…) por eso en este momento estoy recurriendo a otros en busca de liderazgo", indicó la protagonista de filmes como “Salt", “Lara Croft: Tomb Raider”, “Inocencia interumpida” y “El turista”.En un breve adelantó que publica el portal web de la revista “People”, cuya entrevista completa saldrá en el próximo número impreso, la también enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados refirió que intenta hablar por lo que cree.Actualmente, una de esas causas es que las leyes que tratan a las mujeres de todo el mundo como “ciudadanos de segunda clase" y eso deben cambiar, señaló Jolie de 43 años y cuya próxima película “Maleficent: Mistress of Evil” saldrá en octubre próximo.La publicación desataca además de su carrera como actriz, sus labores de madre con sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, así como las gemelas Vivienne y Knox, y darse tiempo para sus labores filantrópicas.En el adelantó Jolie señaló que las leyes no solo tienen que cambiar. "También tenemos que hacerlas cumplir"."Una de las cosas que estamos presentando ahora es una propuesta para que un organismo internacional permanente investigue los crímenes de guerra, incluida la violación y otras formas de violencia sexual y de género", refirió.“People” apuntó que las misiones de Jolie en la ONU no solo han ayudado a las mujeres y los refugiados, sino han brindado amigos de toda la vida que también trabajan para alcanzar objetivos similares.