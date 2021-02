Angelina Muñiz-Huberman, la escritora que rehúsa moldes

Escuchar Nota

"Lo que hacen los escritores no solo es contar lo que está pasando, sino contarlo desde su punto de vista y en mi caso sí me atrevo a atajar las reglas, a entrar en mundos diferentes, en mundos extraños, porque eso que llevamos dentro, lo oculto, es lo que me interesa que salga, con naturalidad, sin miedo, sin temor y entonces hay unas posibilidades increíbles", dice en entrevista a propósito de su incorporación a la AML.



"Tengo a veces personajes históricos que he rescatado de la antigüedad, por ejemplo, que convivían en el mundo de la transgresión sexual o del transgénero o del hermafroditismo. Todos esos temas que podrían parecer prohibidos han estado apareciendo en mi literatura, pero de una manera tranquila, equilibrada: siempre he tratado de encontrar la manera de que esas ideas que pueden asustar o ser criticadas o censurados sean comprendidas con toda naturalidad. Es decir, el mundo sexual, por ejemplo, es un mundo muy, muy amplio, no es nada más masculino, ni femenino, ni homosexual, sino que hay muchas variantes. Así es el género humano, aceptémoslo. Y cada matiz diríamos sexual hay que apreciarlo en lo que vale".



"Llegó un momento en que pensé que tenía que enfrentarme al dualismo o a la realidad de haber pertenecido a la corriente republicana española y después haber sido educada y vivido toda mi vida en México. Esto me hizo ir a los orígenes, cuando de cinco años tengo que confrontar, cuando ya empiezo a ir a la escuela aquí, el bagaje que me transmiten mis padres con lo que aprendo de la cultura y de la vida mexicanas, de la comida, de la historia, de todo lo que contribuyen la nacionalidad mexicana.



"Mas en mi casa me siguen contando lo que ya no tenemos, que era lo de España, o lo de Francia, o lo de Europa. Y estoy viviendo como en dos niveles, incluso hasta la manera de hablar, de pronunciar está también participando de este dualismo, y empiezo a escribir esos recuerdos de la llegada a México. ¿Qué fue lo que me impresionó más? ¿Cómo veía yo las cosas, la gente, los niños, los adultos, la ciudad, todo?



"Y al empezar a contar historias y recuerdos, si los comparaba con los de mis padres, por ejemplo, de pronto había un momento en que yo recordaba algo que ellos no, o me decían que yo no tenía razón, que no había sucedido así, que había sucedido de otro modo.



"Y como eso siguió repitiéndose con muchísima frecuencia, me di cuenta de que la memoria pierde muchas veces la memoria, entonces quise enfocar estos recuerdos de infancia pues no como autobiografía, no como memoria, sino como algo que podría ser modificado incluso dentro del mundo de la ficción, y empecé a manejar los recuerdos, pero también a cambiarlos, a veces consciente, a veces inconscientemente. De ahí me salió la idea de llamarle seudomemorias, o sea falsas memorias, porque sí tienen una base real, pero esa base ha sido modificada también con el paso del tiempo. Porque a veces, cuando a uno le pasó algo bueno o algo malo, lo puede también cambiar de tono y ponerlo peor de lo que en realidad fue, o mejor de lo que en realidad sucedió".



"Quiero que el lector aprenda que la literatura es el amor por las palabras, por esto puntúo de este modo, deteniendo, porque estamos en una época de tanta velocidad que faltan pausas para frenar a la gente, para que no se tire al abismo. Una lectura lenta ayuda a olvidar la prisa.



"Mi manera de puntuar es una defensa de la lentitud", dijo en 2015 a la publicación Contribuciones desde Coatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México.



.- Autora de voluntad transgresora,escapa de moldes y subvierte géneros, temporalidades y ritmos en aras de una obra libérrima e inclasificable.Precursora de la novela neohistórica en la lla también ensayista, poeta y catedrática fue elegida el pasado 15 enero como integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML).Los personajes femeninos de quien ha sido galardonado con los premiosson transgresores, provistos de una poderosa fuerza interna.En su discurso de ingreso a la AML le interesaría hablar de los escritoresque formaron parte de la segunda generación de exilio español, aquellos que llegaron niños a, a finales de los 30 o principios de los 40, y aquí se formaron y empezaron a escribir. Aún es prematuro definir el tema, faltan varias semanas y varios también los aspectos de su interés, previene, pero el referido se presenta como uno de los más probables.De convicción republicana, los padres de la escritora salieron de España durante lay ella nació en Hyeres, Francia, en 1936. Antes de que se declarara la, la familia arribó a Cuba, donde Angelina y sus padres permanecieron tres años, para después dirigirse a, relata en su texto. Allí vivió de los 2 a los 5 años.El balcón fue el lugar donde su madre le reveló a la pequeña Angelina, de seis años y ya en México, que pertenecía al pueblo de israel. Le enseñó el signo que la identificará como judía: con las manos extendidas unirá los dedos por pares imitando la forma de la primera letra de Shaddai, el nombre divino.Un mundo de exilios la rodea: el de los judíos y el de los españoles republicanos, ha escrito la autora, quien durante la escuela primaria jugaba con las nacionalidadesDel exilio, precisamente, deriva el género que ella ha inaugurado: lasLa lengua precisamente es la que te da sentido de pertenencia, de identidad., que está extendida por tantos países, hace que al viajar a esos países nos sintamos como en casa, porque no tenemos que hacer un esfuerzo de hablar otro idioma, sino el que ya tenemos y somos entendidos de inmediato. Entonces sí es una manera de establecer la identidad.Creo queda el carácter humano y da el carácter a los pueblos. Es toda una historia que viene desde el origen de las primeras maneras de pronunciar, que serían un poco onomatopéyicas y nos han quedado algunas también, pues es la manera de obtener la razón de ser.juega con la puntuación. Usa por ejemplo los dos puntos, para detener al lector.Cada época tiene su ritmo -temporal y espacial-, muchas veces unidos ambos y lo que nos llama la atención de este momento es lay la de los desplazamientos, que nos permite viajar.Hace muchos años -quizá ni tantos- venir en barco detomaba varias semanas y ahora son unas horas. Pero la ventaja que tiene la poesía es que está por encima de todo eso. Da lo mismo que el tiempo sea lento o que sea rápido, la poesía siempre encuentra su camino y eso la hace vivir a través de los siglos, de los milenios.La poesía está por encima del tiempo. No importa que el ritmo de éste sea rápido o lento, velocísimo. La poesía siempre sobrevive y sabe encontrar su forma de expresión.Acabo de publicar un libro en laque abarca cábala, alquimia y gnosticismo, pues están también por encima del tiempo. Si algunas de ellas pueden remontarse a la Edad Media, en esta antología que preparé resulta que tenemos escritores actuales, contemporáneos e incluso jóvenes que siguen estas corrientes o de algún modo introducen una innovación, pero se han empapado de ellas y siguen vigentes.Es la búsqueda de la interioridad espiritual, incluso no tiene que estar unida a ninguna religión. Puede haber un misticismo ateo.Es la búsqueda del mundo interior en sus raíces más, más profundas. Y hasta lo más oculto, lo que a veces no nos atrevemos a sacar y expresarlo por medio de una forma poética que puede ser prosa, no tiene que ser poesía rimada, medida, etcétera, puede ser prosa con carácter poético también.No creo en la edad. Creo en el tiempo como una medida contínua, y no lo divido por edades -niñez, infancia, esto o lo otro- sino por la capacidad de nuevo de enfrentarse al mundo y de pensar. Creo que es lo más importante: no pensar cómo es uno, qué es uno en ese sentido, sino que se puede abarcar la totalidad. Y entonces no hay trabas, no hay impedimentos, no importa qué edad se tiene o qué género: viene a ser lo mismo.La obra de Muñiz explora las raíces de la autora a la vez que indaga el exilioPrimera novela neohistórica y de la mística sefardí en las letras mexicanas contemporáneas.Trata de la vida de hispanohebreos en las épocas medieval y renacentistaRecopila una antología de literatura sefardíSe propuso analizar y explicar algunos aspectos de la Cábala hispanohebreaExplora el tema del exilio españolEntremezcla ambos exilios