Angelique Boyer enciende las redes con sensual topless en la playa

La actrizestá iniciando elcon mucha energía y buena vibra y muestra de ello es la primera fotografía que comparte en su cuenta de Instagram, pues en ella está recortada en la arena posandoy luciendo un espectacularCon nada más que un 2020 escrito en a descripción de la imagen, la fotografía ha superado en alrededor de una hora los 230 mil Me Gusta y los mil comentarios, donde sus seguidores se derriten por su figura y sus curvas.Incluso una cuenta llamada "itsrulliboyer" le escribió que sile había tomado la fotografía hecha en la, a lo que ella respondió que claro.Por ello varios de sus seguidores comenzaron a comentar que debió haber sido de los mismos días en que el actor de "Lo que la vida me robó" se desnudó en la playa y también compartió las imágenes en Instagram, las cuales datan del 29 de noviembre de 2019.De inicios de diciembre y finales de noviembre de 2019, la intérprete de "Teresa" también compartió imágenes en la reserva de Tulum, aunque de esos tiempos hay más fotografías de ella en bikini y no tan atrevidas como esta última que compartió.previamente había mostrado imágenes al lado de, así como otros momentos afuera del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y de ella domando las olas.