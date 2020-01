Angelique Boyer se da tremendo revolcón en la playa y termina en topless

Ver esta publicación en Instagram #2020 Una publicación compartida por Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 6 de Ene de 2020 a las 7:26 PST

Tras coronarse como la “Reina de las Telenovelas”, Angelique Boyer se dejó ver en lasplayas de Tulum, como siempre la imaginamos: en topless.Y es que la exitosa actriz suele ser muy reservada a la hora de subir fotografías a su Instagram, donde no ha ido más allá de compartir momentos en la playa, utilizando bikinis.Sin embargo, no se había atrevido aun poco más, hasta ahora.En su fotografía más reciente, la protagonista de “Teresa” dejó con la boca abierta a más de uno, al compartir unainstantánea sin la parte superior de su bikini.Boyer utilizó su mano para cubrir sutilmente las zonas prohibidas para las redes sociales, regalando a sus seguidores, una sexy postal para este día de reyes.Una sensual posela foto y es que la actriz se desplomó en la arena, para dejar ver sus bellas curvas a la orilla del mar.Por supuesto, en la publicación no podía faltar el tiernode su amado, Sebastián Rulli, quien le escribió: Diosa total!! Eres la mujer perfecta para Mi!! Te AmoooooCon información de El Gráfico