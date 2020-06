Angustiosa la espera por un resultado Covid

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La sucursal de la institución médica Salud Digna practica pruebas para detectar el Covid-19, mismas que tienen un costo de mil 300 pesos, pero obtener una cita es toda una travesía, cinco días se tardaron en asignar una cita debido a la saturación de la página de internet donde se debe agendar.



La cita fue hecha vía telefónica. Tras un cuestionario sobre los síntomas y enfermedades ya padecidas se pactó para las 9 de la mañana del lunes 1 de junio, se asignó un folio y los requisitos para acudir al examen médico.



Tres días antes se debe dejar de tomar cualquier medicamento para afecciones respiratorias, a diferencia del examen practicado en la jurisdicción sanitaria que no te piden requisitos.



También solicitan evitar el consumo de tabaco y alcohol 24 horas antes de la prueba y no mascar chicle tres horas antes del examen, esto con la finalidad de no dañar las mucosas de la nariz que es de donde se extrae una parte de la misma para detectar el virus.



Área especial



El día de la prueba hay que estar 15 minutos antes y se hace una fila afuera de las instalaciones de Salud Digna, ubicadas en la calle Allende, en la Zona Centro de Saltillo.



En la banqueta del laboratorio clínico hay dos carpas donde se realiza el examen, una enfermera es la encargada de cobrar, ella porta cubrebocas, guantes, una careta y todo el equipo necesario.



Después de hacer otro cuestionario sobre datos personales y tu historial médico, la enfermera imprime la ficha donde se registra un folio con el cual se podrán verificar los resultados en línea o vía WhatsApp.



Extraen muestras



Se da el pase a la otra carpa donde otras dos enfermeras realizarán el examen. Para extraer mucosidad de la garganta utilizan un abatelenguas y con un hisopo hacen la extracción, mismo que depositan en un tubo de ensaye sanitizado.



Con otro hisopo especial extraen mucosidad de la nariz, insertándolo casi por completo, no es muy doloroso, pero sí incomodo y este provoca ganas de estornudar, por lo que las enfermeras te piden que soportes y si no que les avises que vas a estornudar.



No son más de cinco segundos los que tardan en cada una de las pruebas, de la misma forma, meten el hisopo en un tubo y lo guardan con la etiqueta previamente impresa.



El resultado de la prueba tarda 48 horas, se envía una liga en internet a tu WhatsApp y también al correo electrónico donde se pueden verificar los resultados.