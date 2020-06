Anhela la Santanera celebrar su 65 aniversario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Sonora Santanera tenía su agenda completa este año, ya que está de manteles largos debido a su 65 aniversario, por ello las celebraciones iniciarían desde el mes de abril cuando, por cuarta ocasión, cancelarían su billete de lotería, así como un concierto en el Lunario para julio y mantener la promoción de su último disco titulado Homenaje a la Música Tropical, pero todo esto se vino abajo debido a la pandemia.



Pese a todo esto, sus integrantes no pierden la esperanza de poder realizar cada uno de sus planes muy pronto.



“Tengo confianza de que ya cuando pase esto nos repondremos, porque La Sonora Santanera es una de las agrupaciones que siempre ha tenido mucho trabajo”, declaró Arturo Ortiz, uno de los fundadores.



El también percusionista de esta agrupación explica que esta situación no sólo les ha afectado a ellos, sino a todos los que viven del espectáculo porque fue lo primero que paró por tratarse de eventos masivos, sin embargo hasta el momento su agenda no tiene fechas canceladas, pero sí pospuestas y que retomarán en cuanto las autoridades digan que es momento de volver a la actividad.



“De cualquier manera son fechas perdidas, porque si bien son pospuestas no vamos a poder vender las fechas en las que se van a reponer; pero todo tope en eso, aquí la situación es que nadie de mis compañeros se enferme, mientras estemos resguardados y en casa. La salud es lo primero, teniendo salud ya todo lo demás viene por añadidura, así cuando ya pase todo esto estemos sanos y completos; porque ya ven que ha habido muchos decesos en el mundo del espectáculo”, dijo Arturo Ortiz, percusionista de La Sonora Santanera.



Poco antes de que la cuarentena se declarara a mediados de marzo, el grupo estaba promocionando su álbum Homenaje a la Música Tropical, pero esto y la venta se detuvo con el cierre de comercios.



“Por eso tenemos pensado hacer un relanzamiento, convocando a los compañeros de la prensa, presentarlo de nuevo y seguir con nuestro trabajo en radio y televisión. Afortunadamente el disco está muy fuerte, ha tenido más de 65 millones de reproducciones. Este disco vino a marcar una diferencia en relación con los anteriores que, si los otros fueron un éxito y ganadores de Grammys, este saliendo –hace 6 meses– se colocó en primer lugar de ventas, iba muy bien, pero es un disco que prácticamente está nuevo”.



El percusionista considera que este es un álbum que vale la pena retomar, no solo porque está bien trabajado, sino porque tiene valiosas colaboraciones con gente como Yuri, Yahir, Ximena Sariñana, Matisse y Armando Manzanero.