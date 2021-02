Anima Super Bowl LV a aficionados de Saltillo

Escuchar Nota

En familia, fue como muchos aficionados optaron por ver el, marcando algunos de ellos su verdadero fanatismo por uno de los equipos a disputar el trofeo Vince Lombardi, como fue el caso de laEl padre de familia, quien es de toda la vida bucanero de corazón, disfrutó del partido al lado de sus dos hijos,, además de su esposa Betsy y ver cómose coronó.Para esta ocasión Efraín se puso su jersey de, un jugador famoso con Bucaneros, además de que a sus hijos les ha inculcado el amor por este conjunto profesional de laSiendo el presidente del capítulo Coahuila del club de aficionados de, esta vez no se logró concentrar a más amigos, pero sí a familiares, pues sus suegros los acompañaron por unos momentos.Como fue una ocasión especial, se organizó la carnita asada, lo, pues este manjar de reyes no se pudo pasar de largo, muchos menos meter al carbón un costillar para tener suficiente alimento.Sufriendo y con las emociones de ver al equipo que tomó ventaja, la familia Enríquez Saucedo vio de punta a punta el Súper Tazón, sin perderse tampoco el medio tiempo, el cual disfrutó más la dueña de las quincenas, Betsy.El anillo obtenido le dio a esta familia aficionada una alegría más para comenzar con el pie derecho la semana y llegar a sus lugares de trabajo que ellos a su manera también son campeones con losLa pandemia obligó a muchos aficionados a tomar medidas extremas o al menos las necesarias para proteger a los suyos, sin que esto fuera impedimento para pasarla en familia en un rincón especial apoyando a su equipo predilecto.esta vez no logró estar con sus amigos más íntimos, porque ellos también eligieron pasarla en casa, sin embargo, “Totoy”, como se le conoce, lo hizo con su porra más apasionada: su esposay sus dos hijas,García es un aficionado de toda la vida de loscon quienes hace un año celebró ganar el Súper Tazón, presumiendo que su equipo es uno de los mejores dentro de laPero ayer no hubo tanta celebración, su equipo perdió con Bucaneros, pero eso tampoco impidió ver que su escuadra está en la élite, siendo uno de los rivales a vencer en las próximas temporadas.Fue en el rincón de su casa en donde vio el partido, sacó un proyector y ahí con sus hijas y esposa vio el encuentro, al cual más tarde se unieron nada más un par de amigos, disfrutando de una botana.Este sitio, este rinconcito lo tiene específicamente parade las tacleadas y del baloncesto, sus dos pasiones, en la que tiene cuadros y afiches de los Jefes de Kansas City.“Totoy” jugó con los, siendo uno de jugadores del primer campeonato de la manada en 1998 portando el 21 en su jersey, además de jugar baloncesto universitario y con el equipo profesional.Sin lugar a dudas este domingo fue diferente para la, pues ver a su equipo de toda la vida jugar les dio un aliciente más para seguir apoyando año con año sin perder el amor que sienten por él.De una manera diferente, con una modalidad distinta, pero con el mismo entusiasmo de ver el Súper Tazón, aficionados acudieron a lugares reconocidos para ver el, aunque no todos los establecimientos de la localidad tuvieron la suerte de recibirlos.Los restaurantes bar fueron los de mayor afluencia, no como en años anteriores por las medidas sanitarias impuestas en la localidad, pero al menos hubo quienes disfrutaron del partido en sus mesas.En los restaurantes al norte de Saltillo, sobre, hubo algunos que abrieron, otros optaron por cerrar sus puertas, aunque de los que tuvieron servicio no todos contaron con fanáticos, otros solo contados lo que ingresaron.Hacia el sur la situación fue distinta, en el, varios de los establecimientos tuvieron, por decirlo, así, al permitirse solo cierto porcentaje dentro de los locales.En elpor ejemplo, en el área abierta, se vieron mesas con comensales disfrutando del partido, mostrando angustia por las jugadas y viendo de cerca el encuentro.En este lugar se respetó la sana distancia, así como los protocolos de ingreso con la aplicación de gel antibacterial, así como la toma de temperatura, evitando así terminar con algún contagio.Por su parte, en el, fue el mismo caso. Con un proyector se vio el Súper Tazón más cercano, o al menos de buen tamaño y a detalle, para que los aficionados no se perdieran ninguna jugada.Hubo quienes llegaron con su jersey del equipo preferido, en el que en muchas ocasiones no correspondía a los dos disputando el Vince Lombardi, aunque no por ello dejaron de apoyar tanto aDe hecho, se sintió mucho más el apoyo hacia los Jefes, porque en cada mala jugada se escucharon los lamentos al ver un mal pase o una jugada negativa, demostrando así que en gran parte estaban con Kansas City.Como estos dos bares hubo otros más que sí tuvieron un buen ingreso de personas, como, entre otros bares, quienes de acuerdo a la capacidad permitida hicieron lo suyo.Sin embargo, muchos aficionados optaron por estar en casa, pues por mesa se dejaba pasar cierta cantidad y mejor se quedaron en casa a recibir a sus conocidos o ver el juego en familia.