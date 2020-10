Animaniacs anuncia su regreso con adelanto estilo Jurassic Park

Escuchar Nota

‘Animaniacs’ es una serie animada muy querida en México, alcanzando las cinco temporadas y finalizando en su momento en 1998. Desde 2017 se confirmó queestaba trabajando con Amblin Television, compañía de, en un reinicio de la franquicia y ya tenemos su primer clip.Como parte de la New York Comic Con,mostró el primer video de la serie, que será una parodia a uno de los grandes momentos de Jurassic Park y que incluirá aen algún punto.Su primer episodio se estrenará el 20 de noviembre, incluyendo a los actores de doblaje originales.Es importante mencionar que no solamente se trata del regreso de los, también tendremos nuevas versiones de. Por el momento no se ha revelado si la serie llegará en algún momento a México, por medio de otra plataforma.El regreso de la serie fue provocado en su momento cuando ‘Animaniacs’ apareció en Netflix Estados Unidos y se convirtió en uno de los programas más vistos de la plataforma, confirmando que todavía existía mucho interés en la franquicia.Con información de Xataka