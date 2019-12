Anne Hathaway da a luz a su segundo bebé

dio a luz a su segundo bebé y orgullosa de su maternidad declaró que ninguno de sus embarazos fue sencillo.La actriz de la que nos enamoramos desde El diario de la Princesa en el 2001,La actriz, que siempre se ha distinguido por su excelente trabajo actoral y su indistinguible belleza, había dado a conocer la noticia algunos meses atrás en donde anunciaba que ella y su esposo, serían padres nuevamente.Su mensaje publicado hace 19 semanas fue: "No es para una película... dejando las bromas por un lado, a todas las personas pasando un mal rato con la infertilidad y concepción, sepan que ninguno de mis embarazos fue ninguna línea recta. Amor extra para todos".Hasta ahora no se sabe si su segundo hijo es niña o niño, pues Anne Hathaway, y los colores que utiliza en la pañalera del menor son amarillos, por lo que no es fácil deducir el género del bebé.Hathaway y el actor contrajeron matrimonio en el 2012 y su primer niño,nació 4 años después, en el 2016 y lo que nos da a entender con su mensaje es que tanto su primer embarazo como el segundo, fueron momentos difíciles.