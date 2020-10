Anne Hathaway enternece con su pasado como brujita antes de The Witches

Escuchar Nota

No será la primera vez que Anne Hathaway se vista de bruja, la actriz, protagonista de The Witche, ya había aterrorizado antes, cuando apenas era una niña y se disfrazó de bruja.En ese entonces Hathaway no era una bruja, sino una brujita, así se observa en la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde luce un sombrero y cabellera colorida.En una segunda foto aparece como su personaje en, que hoy llegaante la imposibilidad de estrenarse en cines por la pandemia del coronavirus.La adaptación de Robert Zemeckis de The Witches (“Las brujas”) de Roald Dahl llega justo días antes de Halloween.La novela de Dahl de 1983, sobre un chico huérfano que descubre un aquelarre de brujas que odian a los niños, se adaptó previamente a la gran pantalla en 1990 por el director Nicolas Roeg. Esa versión fue protagonizada por Angelica Huston, Mai Zetterling y Rowan Atkinson y fracasó en taquilla, a pesar de ser aclamada por la crítica.En esta nueva versión, el actor Jahzir Bruno interpreta a un niño que lucha por impedir que las brujas conviertan a los niños del mundo en ratones. Chris Rock se encarga de la narración de su historia como adulto.