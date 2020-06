Anonymous ¿Quiénes son y qué hacen?

Escuchar Nota

Bajo el lema El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos", a través de diversos sitios web o incluso de redes sociales, se manifiestan con videos.



, además de la información que reservaban para si mismos, tal es el caso de: un video que expone la brutalidad el ejército norteamericano al ejecutar deliberadamente al reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, en Baghdad. O los correos electrónicos entre Hilary Clinton y su asistente, que dieron la vuelta al mundo. También se centraron en difundir los papeles del Departamento de Estado de Estados Unidos, comunicación interna referente a crímenes de guerra.Cuando se destapó la información sensible referente al gobierno de Estados Unidos y se optó por perseguir a Julian AssangeDesde ese entonces, el grupo de 'hackers' se ha dedicado a realizar ciberactivismo.Como su nombre lo indica, nadie sabe quiénes son, cuál es la identidad verdadera de cada uno, ni el número exacto de sus integrantes. Su imagen pública se caracteriza por vestir como el personale principal de la adaptación cinematográfica V for Vendetta, inspirado en el cómic de Alan Moore, creado en la década de los 80's. La historia se centra en un mundo distópico controlado por un gobierno facista y conservador. La aparición de 'V' intenta dar un golpe de estado y que los ciudadanos sean completamente libres.En cuanto a su estructura,También han indicado que no pertenecen a ninguna institución, organización política o partido y que ellos mismos se financian., entre ellos, el arresto de varios de sus miembros. El 9 de junio de 2011 el Cuerpo Nacional de Policía en España detuvo y posteriormente liberó a tres personas acusadas de asociación ilícita y de vulnerar el artículo 264.2 del Código Penal,18​19​ por ser supuestamente los administradores de chats desde los que se realizaron ataques a páginas web.Son infinidad de revelaciones que ha hecho Anonymous alrededor del mundo: Recientemente tomaron auge al exhibir el 'Pizzagate', una red de pedofilia y pederastia que incluye a famosos, empresarios millonarios y políticos de Estados Unidos, principalmente, entre los que menciona a la modelo Naomi Campbell y al presidente, Donald Trump. Además, filtró información delicada en la que afirma que la princesa Diana de Inglaterra, quien falleciera el 31 de agosto de 1997 fue realmente asesinada por una elite poderosa.Luego de la muerte de George Floyd, el grupo de activistas publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que revelaría todos los detalles oscuros de la policía.El 6 de febrero del 2011, la periodista mexicanapor lo que el colectivo se pronunció al respecto y mantuvo fuera de línea las páginas de Internet del gobierno mexicano como manera de protesta.Tras lanzarse la ley, los hackers se infiltraron en las páginas de la Cámara de Diputados y de Senadores, las cuales 'tumbaron' por un tiempo ilimitado.En las elecciones presidenciales del 2012, se alió con el grupo de jóvenes, y sacó a la luz escándalos de miembros del Partido Revolucionario Internacional, hackeó cuentas de redes sociales de sus candidatos y sacó de línea el sitio oficial del partido.En Quintana Roo también se pronunciaron al bloquear al acceso a los sitios del gobierno en represalia por afirmar que se censuró la página web del medio de comunicaciónEstos son solo algunos de los movimientos en los que se ha pronunciado el colectivo, ya que alrededor de la república mexicana existen distintas divisiones que diariamente exponen la corrupción de los gobiernos y autoridades locales.