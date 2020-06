Anonymous revela que muerte de Paul Walker no fue un accidente

Escuchar Nota

Lista de los que fueron silenciados:

-Lady Di

-Kurt Cobain

-Chester Bennigton

-Avicii

-Marily Monroe

-Paul Walker

-Michael Jackson

-Chris Cornell#AnonymousJune 1, 2020

El mundo entero ha conmocionado a raíz de las revelaciones de Anonymous, las cuales han dado a conocer las supuestas razones por las que varios famosos perdieron la vida, entre ellos Paul Walker, quien según el grupo de hacker internacional no habría muerto en un accidente, sino habría sido asesinado.Y es que de acuerdo con las confesiones de Anonymous, el que fuera protagonista de la película “Rápidos y Furiosos” no murió en un accidente automovilístico el pasado 30 de noviembre de 2013, en realidad fue asesinado por tener en su poder valiosa información sobre una red de pedofilia en la que están involucradas diversas figuras de Hollywood y del espectáculo, por lo que en su intento de revelar lo que estaba pasando, le quitaron la vida.Sin embargo, Walker no fue la única personalidad que estuvo al tanto de la criminal práctica de la sociedad privilegiada, pues el grupo de hackers más grande del mundo también afirma que Avicii, Chris Cornell, Chester Bennington y Diana de Gales, no murieron en accidentes o se quitaron la vida como se dio a conocer, sino que todos ellos fueron asesinados por la misma razón que el actor.Cabe mencionar que las recientes revelaciones de Anonymous se deben a que el grupo exige justicia por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía, por lo que amenazó con difundir información relacionada con actos corruptos de funcionarios de la policía de Minneapolis y Estados Unidos.