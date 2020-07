Ansía Lapuente volver a los banquillos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A sus 76 años y a siete años de no estar en un banquillo, Manuel Lapuente dice estar en su mejor momento para dirigir y ante la falta de ofertas en Liga MX, estaría dispuesto a trabajar en el timón de un equipo de la recién creada Liga de Balompié Mexicano (LBM), a pesar de que ve posible puedan darse represalias por trabajar con la

“La verdad no me gusta estar alejado de las canchas, pero no depende de mí, yo estoy puesto y además me siento muy bien, estoy en mi mejor momento, pero no es cuestión mía, pero no he tenido ofertas, hay que aceptarlo, así es la vida, lo que uno sirve después ya no… Yo no me separo del futbol, el futbol es el que se está separando de mí”, dijo Lapuente.



Manolo Lapuente tomó las riendas del Puebla de cara al Clausura 2013 y fue cesado en el Apertura de ese mismo año, desde entonces no tiene la oportunidad de desempeñarse como técnico; con Lobos BUAP trabajó todavía en 2019, pero como Director Deportivo, a pesar de que le dio a la directiva la opción de ser su estratega; sin embargo, prefirieron su asesoría de pantalón largo.



El exentrenador de la Selección Mexicana, que dirigió al “Tri” en el Mundial de Francia 1998 y ganó Confederaciones en 1999 ante Brasil, solo piensa en volver a un banquillo, puesto que su deseo es ser nuevamente campeón y se siente mejor preparado para hacerlo.