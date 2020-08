‘Ansiedad’, la palabra más buscada en Google durante la pandemia

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La pandemia de Covid-19 llegó para cambiar por completo nuestras vidas y la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Tuvimos que recluirnos en nuestras casas y lidiar, además, con la posibilidad de enfermarnos y con la incertidumbre que traía una enfermedad que era completamente desconocida hasta para los científicos, por lo que, además, no teníamos mucha idea de qué medidas tomar para cuidarnos.



El encierro, la incertidumbre y el miedo, disparado por las cifras de contagios y muertes que no hacían más que aumentar, desembocó, como ya se anticipaba, en afectaciones en nuestra salud mental, que se derivaron, principalmente en ansiedad y depresión.



Es por esto que no sorprende que la principal búsqueda en Google, haya sido precisamente la palabra "ansiedad", tal como descubrió un grupo de investigadores de la Universidad de California y de la Universidad Johns Hopkins, en un estudio publicado en JAM Internal Medicine.



Los investigadores estudiaron las búsquedas relacionadas con síntomas de la ansiedad y, de acuerdo con las estadísticas, el interés por el tema supera la cifra de tres millones de búsquedas, recopilación de datos que arrojó un récord jamás visto en los últimos 16 años, según la historia de las búsquedas de Google de ciudadanos estadunidenses entre enero de 2004 a mayo del 2020.



Estos datos arrojaron que las búsquedas más frecuentes y altas durante el periodo del estudio fueron "Estoy teniendo un ataque de pánico", "síntomas de ansiedad", "ataque", o "síntomas de ataque de ansiedad", según explicó Benjamin Althouse, epidemiólogo del Instituto de Modelado de Enfermedades, que también participó en el estudio.



La investigación destacó que durante los primeros 58 días de la pandemia de covid-19 hubo un total estimado de 3.4 millones de búsquedas relacionadas con la ansiedad aguda severa en el país norteamericano.



Los niveles más altos de la búsqueda se concentraron a partir del 13 de marzo cuando Donald Trump hizo oficiales las medidas a tomarse ante la emergencia sanitaria desatada en aquel país por la pandemia de coronavirus.



Entre el 16 de marzo y el 14 de abril se detectaron los mayores aumentos en la búsqueda, en un 17 por ciento, según informaron los expertos, quienes afirmaron que conocer estas estadísticas será de gran ayuda para saber cómo se ayudará a la población a superar los estragos de la pandemia.