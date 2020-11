Ante aumento de fraudes telefónicos, bancos piden a usuarios extremar

Escuchar Nota

ya que, a nivel mundial, los estafadores están volcándose a vulnerar a los clientes y no a las grandes empresas, como era la tendencia.haciéndose pasar por un colaborador de la entidad financiera (vishing),, pero se ha visto unporque cuesta más trabajo decir que no en una llamada que cuando se recibe un correo electrónico”, refirió.los números de identificación personal (NIP), los códigos del token, ni los datos de acceso como usuario y contraseña.Hernández apuntó que en muchas ocasiones es difícil identificar si se trata de una llamada fraudulenta; sin embargo, aseguró que las entidades financieras bajo ningún concepto llamarán a los clientes para pedirle este tipo de información personal,que normalmente permiten que los criminales tengan control del dispositivo móvil en donde pueden obtener información y realizar transferencias.Aseguró también que, en el caso de fraudes vía llamada telefónica, es común que mencionen supuestos cargos retenidos, bloqueo de tarjetas, bloque de cuentas y contraseñas, actualización de datos de contacto, cargos no reconocidos identificados por el banco o descuentos, regalos, promociones o premios, por lo que dijo,este es un anzuelo que utilizan las organizaciones criminales para ganar la atención, confianza y realizar una acción ilícita”, explicó.Así, Alberto Hernández recomendó siempre mantener bloqueado el teléfono celular para evitar el robo de información, además de mantenerlos siempre actualizados para evitar vulnerabilidades, cambiar las contraseñas periódicamente, ya que