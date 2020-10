Ante Covid-19 debemos estar listos para cualquier escenario: IMSS

Escuchar Nota

La adquisición de 103 millones de piezas para protección de personal de salud no es porque se espere un rebrote de Covid 19, sino porque no se ha declarado el fin de la pandemia, aseguró Zoé Robledo, director del IMSS.El rebrote es una de las posibilidades que se tienen en el futuro, reconoció el titular del IMSS.“Voy a insistir. No es ante una posible ola de Covid 19, una nueva ola, un rebrote. Si quisiera decirlo de manera muy clara: Es ante cualquier escenario, incluido el escenario deseable de que estamos viviendo de disminución en los contagios, de disminución en las tasas de positividad que se tienen”, insistió Robledo.Afirmó que los hospitales que fueron reconvertidos podrían retornar a sus actividades normales si se mantiene la reducción de los contagios, pero por el momento no se retornará a la “normalidad”.Con información de Excélsior