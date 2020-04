Ante Covid-19, senadores de oposición consideran ‘insuficiente’ Ley de Amnistía

Escuchar Nota

"Hoy más que nunca entendemos que esta situación está por encima de nuestras diferencias, porque lo que está en riesgo es la vida, la salud y la integridad del pueblo de México. Sabemos, al igual que usted, que con eso no se juega”, aseguraron.

"Esperamos que la sensatez, la responsabilidad, el interés superior de la Nación y el por México se impongan, que los legisladores de su partido opten por el diálogo, y que pronto comencemos a trabajar, juntos, para enfrentar estos momentos difíciles”, concluyeron.

A un día de la discusión presencial en el Senado de lalos grupos parlamentarios de oposición consideraron ‘insuficiente‘ la medida y solicitaronMediante una carta dirigida al presidenteel PAN, PRI, PRD y MC reiteraron su voluntad política para terminar con las descalificaciones e imposiciones y conjuntar esfuerzos por el bien superior del país.Ante la solicitud de sesionar este lunes 20 de abril para discutir la Ley de Amnistía promovida por el propio presidente ante el Congreso,, pero consideraron que en este caso la medida “resulta insuficiente para el tamaño del problema”.Recordaron que la excarcelación de personas en reclusión no necesita de un proceso legislativo para aplicarse, dado que. “Sería más rápido y más eficiente”, aseguraron.Por ello, urgieron a discutir otros, mismos que los senadores de Morena y sus partidos aliados (PT) se han negado a incluir:• La necesidad de que el presidente convoque a la sociedad, sectores público, social y privado, así como a los estados, a la construcción de un acuerdo nacional para enfrentar la urgencia sanitaria y económica de México.• La discusión integral de la estrategia de salud implementada para enfrentar al Covid-19; sus resultados y las medidas que se deben tomar ante el inminente agravamiento de la pandemia.• La discusión de mecanismos e instrumentos para consolidar un auténtico plan de emergencia y recuperación económica.Elaseguraron que de no permitírseles incluir los anteriores temas este lunes, no se presentarán a la sesión, “conscientes de que no entorpeceremos ningún proceso”.La Ley General de Amnistía fue aprobada el 11 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados. El dictamen establece queAnte la pandemia por Covid-19, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado,, expuso que el Gobierno Federal tiene la preocupación de que en los centros penitenciarios del país haya casos aislados de la enfermedad que se conviertan en focos de contagio.“Es un fin mayor y es una justificación plena frente a la pandemia y la emergencia sanitaria”, afirmó.Atendiendo los lineamientos de la emergencia sanitaria por Covid-19,