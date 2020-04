Ante cuarentena usuarios tienen citas en el videojuego Animal Crossing

Escuchar Nota

México.-Para contener los contagios por coronavirus Covid-19 la mejor medida es quedarnos en casa y mantener el contacto al mínimo pero, si estás pensando que tu vida amorosa morirá, al menos durante la contingencia, te tenemos una buena noticia, siempre tendrás los videojuegos.



El sitio especializado en videojuegos Polygon descubrió que, muchas parejas están teniendo citas en Animal Crossing: New Horizons, juego que permite a los jugadores visitar las islas de sus amigos o invitar amigos a su isla privada.



En el videojuego se pueden buscar amigos y usar un "Código Dodo" para conectarse con esa persona. También pueden visitar a los que tienen la "puerta" abierta en su isla e, incluso, enviar regalos.



Para “encontrar el amor” algunos jugadores incluso decidieron crear una isla con el propósito de que aquellos con intenciones románticas puedan encontrase. En ella hasta hay algunos escenarios especiales para las parejas, por ejemplo para que tengan una cena a la luz de las velas.



El portal incluso relata la historia de uno de las jugadores que tuvo una cita con alguien que había conocido en Tinder, y que lo había invitado a recorrer su isla, mostrándole lugares como un jardín lleno de flores.



Al parecer el atractivo de Animal Crossing es que permite un mayor nivel de interacción virtual en comparación con otras plataformas. El modo de juego permite a las personas simular una vida juntos, aunque no puedan reunirse físicamente. Además, como cada isla es única, de una vista se puede descubrir parte de la personalidad y gustos de los usuarios.



La popularidad del título para parejas está creciendo tanto que algunos usuarios de Tinder están mencionando sus usuarios de Animal Crossing en sus perfiles. Algunos de ellos aseguran que les ha funcionado para obtener citas en el videojuego.



Otra de las ventajas es que, cuando se reúnen con otros usuarios obtienen recompensas como la posibilidad de “probar” nuevas frutas. En ese sentido hay que tener cuidado, tal vez no te quieran a ti sino a los productos de tu isla.



Te recordamos que Animal Crossing: New Horizons está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.