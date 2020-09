Ante drásticos recortes federales Coahuila ajustará presupuesto 2021 de manera responsable: Riquelme

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, declaró que se realiza un análisis detallado de las consecuencias del escaso presupuesto que le fue etiquetado a Coahuila dentro del PEF 2021 y en el que los rubros más perjudicados fueron el de Seguridad (FASP) que viene en ceros, Comunicaciones y Transportes con una reducción drástica del 90 por ciento, el sector Agropecuario, Desarrollo Económico y Fortamun, entre otros.



Aseguró que en los próximos días, se reunirá con los diputados federales representantes de la entidad, para ver la posibilidad de que en el marco de las negociaciones que se darán, se puedan modificar los renglones más afectados.



Al mismo tiempo el Gobernador consideró importante dentro de las negociaciones, conocer la suerte del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que de acuerdo con los datos de las áreas de finanzas del Estado, si no se potencializa para el año entrante, solamente pudieran cubrir el mes de enero o febrero las Participaciones Estatales y de donde a su vez, se derivan las Participaciones a los municipios.



Luego de que el gobierno federal diera a conocer el Presupuesto de Egresos 2021 en el que Coahuila sufre importantes recortes presupuestales por alrededor de 1 mil 425 millones de pesos, Miguel Riquelme adelantó que “Coahuila está buscando distintas opciones para poder sacar adelante los proyectos y no detener absolutamente nada de los compromisos que se han hecho con los municipios".



Debido a que desde este año se dejaron de pagar algunos Fondos Federales, Riquelme Solís dijo: “a pesar de los recortes que Coahuila ha sufrido, hemos podido hacerle frente a la crisis sanitaria y no hemos cancelado ningún proyecto de infraestructura urbana y social. Muy por el contrario".



Ante las circunstancias, expresó que el gasto de Coahuila será reajustado de manera responsable. “Yo sí tengo que responder a salud, yo sí tengo que responder a educación y tengo que comprometer el apoyo para la reactivación económica.. y empatar recursos con los alcaldes para que el año entrante el golpe sean menor".



Precisó Riquelme Solís que será mediante el diálogo que se buscará revertir esas cifras negativas y en principio también solicitará reunión con el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, con el fin de analizar los distintos rubros afectados drásticamente.



Precisa el mandatario que sin duda, Coahuila ejercerá presión de distintas maneras para recuperar recursos, pero dentro de la Alianza Federalista, “ estamos también buscando distintas rutas, incluyendo la jurídica, la política. Apenas se están dando los primeros acercamientos “.