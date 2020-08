Ante falta de televisión y computadora, maestra acudirá casa por casa a dar clase

Escuchar Nota

“Todos viven en casitas de cartón y son muy muy pobres, así que no sé cómo le voy a hacer, pero no voy a dejar a mis hijos (alumnos), abandonados”, expresó.



“Voy a llegar a los niños y trabajar con ellos. Voy a buscar alternativas y de allí me voy a enfocar hacia ellos, para que no se queden sin educación y tengan un aprendizaje mejor, a pesar de esta pandemia que se vive en todo el mundo”, resalta.



Entre pobreza, desempleo, falta de herramientas tecnológicas, ni televisión,. Asegura que nada ni nadie la detendrá.al que se enfrentarán la profesora Juana Acosta Cortés y sus alumnos de preescolar.Para la docente de Tierra Calientey no puedan continuar este ciclo escolar.Recriminó que en el jardín de niños de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Múgica, donde está asignada desde hace 7 años, no tengan ni un salón de clases.Mucho menos, lamentó, que sus alumnos tengan los elementos y herramientas indispensables para enfrentar este nuevo inicio de ciclo escolar a distancia.Juanita Acosta, la docente más reconocida y querida de la región, reveló que de los 11 alumnos que atenderá este ciclo escolar, ocho no tienen ni televisión en las chozas.“La Chula”, como le llaman de cariño a la profesora de 51 años de edad y 16 de docencia,para darles la clase.Eso sí, aclara,, todos, de entre 4 y 6 años de edad.Peroy ayudar a la formación de sus pequeños grandes alumnos.Para la maestra Juanita, “”, remata enfática.