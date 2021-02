Ante FGR, Rosario Robles formaliza petición de alcanzar acuerdo anticipado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó un escrito en la Fiscalía General de la República (FGR) para formalizar su petición de alcanzar un acuerdo anticipado para que culmine el proceso penal que se le inició por el presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.



Fuentes cercanas al caso indicaron que la solicitud fue presentada la tarde del miércoles, horas después de que, en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur, en la Ciudad de México, la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó su aceptación para alcanzar una salida anticipada dentro de la causa penal contra la ex funcionaria.



En los próximos días, los fiscales federales acudirán al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa, para entrevistar a Rosario Robles y conocer de viva voz su petición.



La ex secretaria solo tiene dos escenarios: aceptar declararse culpable en un procedimiento abreviado donde se le dictaría una pena menor o acogerse a un criterio de oportunidad.



En el tema del criterio de oportunidad existen diversos puntos de vista entre las partes, porque funcionarios federales aseguran que debe haber una reparación del daño, mientras que la defensa de Rosario Robles ha propuesto que sea una testigo colaboradora que aporte información que permita a la FGR perseguir delitos mayores del que se le responsabiliza.



Lo anterior, tras el libramiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual aún no se cumplimenta.



En otros casos, la FGR ha aceptado acuerdos anticipados, como fue el proceso del ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, quien en un procedimiento abreviado se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El ex mandatario estatal fue sentenciado por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte a una pena de nueve años de prisión el 26 de septiembre de 2018, condena que después fue ratificada por la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, en mayo de 2020.



El pasado miércoles se celebró la audiencia intermedia donde la FGR aceptó negociar con la ex secretaria de Desarrollo Social. El juez de control Ganther Villar Ceballos ordenó al Ministerio Público Federal a entregar en un plazo no mayor a cinco días un planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de manera directa a Rosario Robles para que continúen con el diálogo.



A fines del presente mes se realizará una nueva audiencia donde se notificará al juez si se logró un acuerdo.