Ante repunte de casos de Covid-19, San Pedro retoma filtros

"El resto no tiene por qué estar circulando en el Municipio", manifestó el alcalde, sobre la restricción que deja solo a residentes del municipio ingresar por los filtros.



Tras un repunte en los casos de coronavirus en Nuevo León, el alcalde de San Pedro,Durante una transmisión en redes sociales, Treviño de Hoyos,De igual manera, la medida de los filtros tendrá inició a partir de hoy a las 22:00 horas y continuarán establecidos todos los días desde ese horario.Si los automovilistas que circulen en ese horario a través del municipio, no pertenecen a San Pedro, no se les permitirá el ingreso.Además, a los ciudadanos que no cumplan las medidas, se les entregará una advertencia y su rostro quedará grabado en las cámaras que portan los elementos, de acuerdo a lo mencionado por Treviño de Hoyos.